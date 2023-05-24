البيت الأبيض يستبعد اللجوء للدستور لتجاوز أزمة سقف الدَّين

أكدت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض لا ينوي راهنًا اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدَّين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وأوضحت جان بيار: "لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهنًا" في إشارة إلى إستراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.

وأجرى بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، 3 جولات من المحادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدَّين الراهن حتى تتمكن الولايات المتحدة من الإيفاء باستحقاقاتها.

وتعطي تصريحات جان-بيار الانطباع بأن بايدن تخلّى -على ما يبدو- عن فكرة الاستعانة بهذه الآلية الدستورية لحل أزمة الدَّين.

وبدت جان-بيار وكأنها تستبعد أيضًا تمديد سقف الدَّين لفترة قصيرة لإتاحة مزيد من الوقت لفرق بايدن وماكارثي للتفاوض بقولها للصحافيين إن حلًا كهذا "ليس مطروحًا".