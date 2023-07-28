"تاتنفت" الروسية ترى نتائج جيدة لأنشطة استكشاف النفط في ليبيا

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط، اليوم الجمعة، إن الشركة رأت نتائج جيدة في بعض الآبار خلال أنشطة استكشاف النفط في ليبيا، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة "تاس" الروسية.

يشار إلى أن "تاتنفت" عملت في ليبيا بموجب اتفاقية امتياز من العام 2005 حتى 2014، وتوقفت إثر الأحداث العسكرية التي شهدها البلد آنذاك. لكن الشركة الروسية أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، استئنافها لعمليات التنقيب عن النفط في ليبيا.