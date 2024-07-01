اليورو يصعد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية والين يتخبط

وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفع اليورو الذي انخفض نحو 0.8 بالمئة منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء الانتخابات في التاسع من يونيو/ حزيران، 0.4 بالمئة إلى 1.0756 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وأدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار قليلا مقابل سلة من ست عملات رئيسة، لكن العملة الأمريكية كانت تعاني أيضا جراء بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت تباطؤ التضخم الأمريكي في مايو/ أيار؛ ما عزز توقعات بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق 63 بالمئة تقريبا خفضا من الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر/ أيلول، مقارنة باحتمالية 55 بالمئة قبل شهر.

ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2659 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.66655 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.6098 دولار أمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 105.61، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع.

وواجه الين صعوبات في تحقيق مكاسب مقابل الدولار الضعيف على نطاق واسع وانخفض في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 161.03 ين للدولار، ليظل على بعد مسافة صغيرة من أدنى مستوى في 37 عاما ونصف العام البالغ 161.27 ين الذي سجله يوم الجمعة.