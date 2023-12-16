الخطوط الجوية التركية تطلب شراء أكثر من 200 طائرة ايرباص

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الجمعة، طلبها شراء أكثر من 200 طائرة من طراز "ايرباص"، مع خيار شراء أكثر من 100 طائرة إضافية، ضمن خطة على مدى العقد المقبل تسعى من خلالها لتصبح أكبر ناقل جوي في العالم.

وأوضحت المجموعة التركية في بيان أن الطلبات تأتي في إطار "خطة استراتيجية" لفترة 2023-2033.

وأوضح رئيسها التنفيذي بلال أكشي أن العدد الاجمالي للطائرات الجديدة قد يصل الى 355، ما سيجعل من الصفقة واحدة من الأكبر في تاريخ صناعة الطيران.

الا أن الأعداد اختلفت بين الخطوط الجوية التركية وشركة "إيرباص". فقد أكدت الشركة التركية في بيانها أنها تقدمت بطلبات شراء 230 طائرة، مع حقوق شراء 125 طائرة إضافية.

من جهتها، أفادت "إيرباص" بأن عدد الطائرات الجديدة هو 220 فقط، وأن الطائرات العشر الأخرى سبق للشركة التركية أن طلبتها في أيلول/سبتمبر.

وأشارت الشركة الى أن الطلب الجديد يشمل 150 طائرة من طراز "ايه 321 نيو" و60 من طراز "ايه 350-900".