ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس على خلفية تراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة، بما يعكس قوة الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً أو 0.4% إلى 85.43 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً أو 0.5% إلى 82.47 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز.

ويتجاوز ذلك بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بمليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو أكبر بكثير من الانخفاض بواقع 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو/تموز في الولايات المتحدة.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل.

وقالت المنظمة، الأربعاء، إن النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

وجاءت المكاسب محدودة وسط اضطرابات طفيفة في إمدادات المصافي ومنشآت الإنتاج البحرية بسبب الإعصار بيريل.

وتترقب الأسواق بيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع وتتضمن مؤشر أسعار المستهلكين، اليوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين غداً الجمعة.

وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، الأربعاء، إن البنك سيتخذ القرارات الخاصة بسعر الفائدة "متى ووفق" ما تقتضيه الحاجة.

وفند باول بذلك التوقع بأن أي خفض للفائدة في سبتمبر/ أيلول يمكن أن يُنظر إليه على أنه تحرك سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف.