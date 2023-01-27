مضيق الدردنيل التركي بصدد استئناف النشاط بعد توقف قصير

قالت وكالة تريبيكا للملاحة، اليوم الجمعة، إن من المنتظر استئناف حركة السفن في مضيق الدردنيل التركي بعد توقفها لفترة وجيزة؛ بسبب عطل في محرك إحدى السفن.

وأضافت الوكالة أن من المقرر استئناف حركة السفن المتجهة شمالا في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، والمتجهة جنوبا في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش. وتوقفت حركة السفن في كلا الاتجاهين الساعة 1335 بتوقيت جرينتش.

وكانت الوكالة قالت في وقت سابق، إن السفينة التي تعطل محركها في طريقها إلى مخرج المضيق برفقة قاطرتين.