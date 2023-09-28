ارتفاع بورصات الخليج بدفعة من أسعار النفط
ارتفعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مع تسجيل أسعار النفط قفزة وسط شح في المعروض العالمي وتراجع في مخزنات الخام في الولايات المتحدة.
ووصلت أسعار النفط، وهي محفز أساس لأسواق المال في الخليج، إلى أعلى مستوى في عام، اليوم الخميس، مع تسجيل تراجع كبير في مخزونات الخام الأمريكية؛ ما زاد المخاوف من أن الطلب على الوقود سيفوق الإنتاج.
وارتفعت أسعار خام برنت 0.88% إلى 97.45 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0750 بتوقيت غرينتش.
وارتفع المؤشر السعودي 0.5% مدعومًا بمكاسب في كل القطاعات تقريبًا، مع ارتفاع بنك الرياض 1.6% وأرامكو 0.7%.
وقالت شركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ الصينية الخاصة أمس الأربعاء، إنها أبرمت اتفاقًا مبدئيًّا مع أرامكو ستصبح الشركة السعودية العملاقة بموجبه مالكة لحصة أقلية في وحدتها للتكرير والبتروكيماويات.
وارتفع المؤشر الرئيس في دبي 0.2% في التعاملات المبكرة مع صعود سهم إعمار العقارية 3.4% وإعمار للتطوير 2.5%. كما صعد بنك الإمارات دبي الوطني 0.6%.
وفي أبوظبي، صعد المؤشر الرئيس 0.2% مدعومًا بارتفاع نسبته اثنين في المئة لسهم بنك أبوظبي الإسلامي و1.2%لسهم الدار العقارية. كما ارتفع بنك أبوظبي الأول 0.4%.
وفي قطر زاد المؤشر 0.4% مع وجود كل القطاعات تقريبًا في المنطقة الإيجابية، وزاد سهم صناعات قطر 1.1% وسهم أريد 1.6%.