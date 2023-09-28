ارتفاع بورصات الخليج بدفعة من أسعار النفط

ارتفعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مع تسجيل أسعار النفط قفزة وسط شح في المعروض العالمي وتراجع في مخزنات الخام في الولايات المتحدة.

ووصلت أسعار النفط، وهي محفز أساس لأسواق المال في الخليج، إلى أعلى مستوى في عام، اليوم الخميس، مع تسجيل تراجع كبير في مخزونات الخام الأمريكية؛ ما زاد المخاوف من أن الطلب على الوقود سيفوق الإنتاج.

وارتفعت أسعار خام برنت 0.88% إلى 97.45 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0750 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المؤشر السعودي 0.5% مدعومًا بمكاسب في كل القطاعات تقريبًا، مع ارتفاع بنك الرياض 1.6% وأرامكو 0.7%.