تقرير: العمال الأجانب يستحوذون على معظم الوظائف الجديدة في إسبانيا
ذكرت صحيفة "آي بي سي" الإسبانية، أن التركيبة السكانية في إسبانيا وخصوصًا سوق العمل، أصبح يغلب عليها الطابع الأجنبي.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد، أن نسبة الأجانب بلغت نحو 12.1% من إجمالي السكان المحليين، فيما بلغت نسبة العمالة الأجنبية 19.9% من إجمالي سوق العمالة في إسبانيا، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الرسمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن 284 ألف فرصة عمل ذهبت إلى العمالة الأجنبية من أصل 368 ألف فرصة عمل تم إيجادها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، أي ما نسبته 77% من مجموع الوظائف.
وأوضحت الصحيفة، أن عدد العمال الأجانب الحاصلين على الوظائف قد تصل نسبتهم إلى 95% في حال إضافة من حصلوا على الجنسية الإسبانية بحكم الولادة والمهاجرين الذين استغنوا عن جنسياتهم للحصول على الجنسية الإسبانية.
وخلص تقرير صدر، مؤخرا، عن غرفة تجارة برشلونة إلى أن 49.6% من الوظائف التي تم إيجادها في نفس الفترة بين عامي 2019-2023، في المقاطعة الكتالونية، ذهبت لصالح العمال الأجانب.
وأرجع التقرير سبب حصول العمال الأجانب على أغلب الوظائف الجديدة، إللا قبول أجور قليلة ومنخفضة.
المصدر: صحيفة "آي بي سي" الإسبانية