إيلون ماسك يستعيد لقب "أغنى رجل في العالم"

وأشارت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، الإثنين، إلى أن ثروة ماسك تعززت من الارتفاع بنسبة 70% تقريبًا في سعر سهم شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية التي يرأسها.

ولفتت الشبكة إلى أن سهم "تسلا" قفز بنحو 100% عن أدنى مستوى له في الـ6 من الشهر الماضي بعد أن عاد المستثمرون إلى الرهانات على الأسهم ذات النمو الأعلى خطورة وسط إشارات على القوة الاقتصادية وتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وأضافت أن الشركة استفادت أيضًا من زيادة الطلب على سياراتها الكهربائية بعد خفض الأسعار على عدة موديلات.

وأوضحت الشبكة أن أسهم "تسلا" زادت بنحو 5.5% إلى 207.63 دولار مساء الإثنين؛ ما رفع صافي ثروة ماسك إلى 187.1 مليار دولار متجاوزًا ثروة برنار أرنو البالغ من العمر 73 عامًا والمقدرة بنحو 185.3 مليار دولار.