الذهب عند ذروة 3 أشهر جراء الصراع في الشرق الأوسط

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة أمس الخميس، إنهم سيرون قريبًا الجيب الفلسطيني "من الداخل"، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على حماس قد يكون وشيكًا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقًا، وربما صراع طويل الأمد… لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.01 دولار للأوقية لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.1 % إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 % إلى 1116.82 دولار.