الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، متجهًا لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0314 بتوقيت غرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس/ آذار الذي لامسه يوم الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي "على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير تجاه الأسعار حتى الآن".