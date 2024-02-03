التحذير من سيناريو رفع الدعم عن الوقود والسلع في ليبيا

إعادة سحب ملف رفع الدعم من أدراج كل حكومة ليبية أخفقت في معالجة أزمات الندرة في الوقود والسلع، تعيد حقيقة مصطلح "الدولة الاجتماعية"، الذي ظل لصيقا بليبيا منذ عقود.

واليوم، تم التراجع عن هذا المكسب بالنسبة للفئات الهشة التي ستدفع ثمنا آخر لقرارات سلطة تنفيذية "غير منتخبة"، يقول متابعون إنها رضخت لإملاءات خارجية.

وفي إحدى المبررات التي ساقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في محاولة لتمرير قرار رفع الدعم عن المحروقات، حمّل مسؤولية فشل وعجز الدولة إلى المواطنين.

وأشار إلى أن فواتير ونفقات البنزين والماء والكهرباء ما بين استهلاك ونقل تتكلف سنويًّا ملايين الدنانير، وتتحملها الدولة وحدها، قائلا: "نحن مجتمع اتكالي لا يعمل ولا ينتج".

لكن هل الظروف ملائمة لاتخاذ قرار رفع الدعم الذي سبق وأن أوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي قبل سنوات، بضرورة أن يتم خفض الدعم عن السلع في ليبيا عبر خطوات متتابعة، وعلى مدى زمني واسع، ما يؤدي لتحقيق وفورات مالية في الميزانية، مع الحرص على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية.

وأكدت الدراسة أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية والوقود، سيرفع معدل الفقر بنحو 4%، ليصل إلى 21.7 %، وأن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين سيكون كافيا لتثبيت معدلات الفقر.

ومن جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي، لدى إعلان استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا قبل أشهر بعد توقف عقد من الزمن منذ عام 2011، موصيا بـ"تجنب السلطات الإنفاق الكبير في حال جودة الاقتصاد والادخار في أوقات التباطؤ".