النفط يرتفع وسط ترقب لمزيد من المحادثات بشأن حرب غزة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن رفضت إسرائيل مقترحاً من حركة حماس لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام.

وألقت تلك الأحداث بظلالها على سوق النفط منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

ودعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً بما يعادل 0.28% إلى 79.43 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتاً أو 0.26% إلى 74.05 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت، الأربعاء، تراجعاً بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، مما واصل دعم السوق.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.

وقالت شركة "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأمريكية 13% على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 مليون برميل يومياً في 2023 "يعكسان طلباً أقوى على الخام".