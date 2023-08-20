"لوموند": معدلات النمو في الصين تثير مخاوف خبراء الاقتصاد العالمي

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الأوضاع الاقتصادية في الصين تثير مخاوف خبراء الاقتصاد العالمي لا سيما في ظل الأخبار السلبية من بكين المتعلقة بمعدلات النمو التي حققها الاقتصاد الصيني عقب جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء بالاقتصاد قولهم، إن التفاؤل المبالغ فيه بدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي الذي ساد بعد إعادة الصين فتح اقتصادها العام الماضي عقب الإغلاق المشدد في أزمة كورونا تحول إلى حالة إحباط.

وأضافوا، أن الانتعاش الذي كان متوقعًا لم يتحقق، فقد حقق الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5% للعام الحالي وهو يعد أقل من نصف معدلات النمو التي حققها قبل أزمة كورونا.

واعترفت الحكومة الصينية، الأسبوع الحالي، بأن التعافي لم يكن بالقدر المأمول وأنه يواجه صعوبات، تعزى لعدة عوامل داخلية وخارجية.

فعلى الصعيد الداخلي يريد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في فترة رئاسته الثالثة "ضبط" أداء الاقتصاد وإعادة سيطرة الدولة المركزية على بعض القطاعات التي شهدت بعض الغليان، مثل: القطاع العقاري، وقطاع التكنولوجيا المالية، وغيرهما.