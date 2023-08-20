"لوموند": معدلات النمو في الصين تثير مخاوف خبراء الاقتصاد العالمي
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الأوضاع الاقتصادية في الصين تثير مخاوف خبراء الاقتصاد العالمي لا سيما في ظل الأخبار السلبية من بكين المتعلقة بمعدلات النمو التي حققها الاقتصاد الصيني عقب جائحة كورونا.
ونقلت الصحيفة عن خبراء بالاقتصاد قولهم، إن التفاؤل المبالغ فيه بدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي الذي ساد بعد إعادة الصين فتح اقتصادها العام الماضي عقب الإغلاق المشدد في أزمة كورونا تحول إلى حالة إحباط.
وأضافوا، أن الانتعاش الذي كان متوقعًا لم يتحقق، فقد حقق الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5% للعام الحالي وهو يعد أقل من نصف معدلات النمو التي حققها قبل أزمة كورونا.
واعترفت الحكومة الصينية، الأسبوع الحالي، بأن التعافي لم يكن بالقدر المأمول وأنه يواجه صعوبات، تعزى لعدة عوامل داخلية وخارجية.
فعلى الصعيد الداخلي يريد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في فترة رئاسته الثالثة "ضبط" أداء الاقتصاد وإعادة سيطرة الدولة المركزية على بعض القطاعات التي شهدت بعض الغليان، مثل: القطاع العقاري، وقطاع التكنولوجيا المالية، وغيرهما.
ديون هائلة
وواجهت المجموعات العقارية الخاصة الكبرى أزمة التعامل مع ديونها الهائلة في فترة التيسير وبدأت تتعثر.
وقبل عامين انهارت مجموعة "إيفرغراند" تحت وطأة مديونية تصل إلى 300 مليار دولار، وكذلك بدأ تأثير "الدومينو" في القطاع مع هبوط الطلب على شراء المساكن في ظل التخوف من المستقبل الاقتصادي.
كما أخذت شركات العقار الخاصة تتخلَّف عن سداد التزاماتها وتعلن إفلاسها ولا تستطيع الاقتراض لإعادة هيكلة ديونها مع تشديد شروط الإقراض.
وبحسب الصحيفة، فإن صدى الأزمة دوّى في شركات التمويل والصناديق الخاصة المنكشفة على القطاع العقاري، التي تسمى "صيرفة الظل" لأنها توفر مصدرًا للائتمان والاقتراض خارج الجهاز المصرفي الرسمي.
ووصلت الأزمة إلى قمَّتها الأسبوع الحالي مع تخلف مجموعة "كانتري غاردن" العقارية عن سداد التزامات مستحقة على سندات دين، وكذلك شركة "زونغرونغ إنترناشيونال ترست كو" للتمويل التي تخلَّفت عن سداد بعض التزاماتها.
وبدأت عمليات بيع مكثف لأسهم العقار والشركات المالية في البورصات الصينية.
كما تتعرض الصين لضغط مستمر ومتنام خصوصًا من الولايات المتحدة لوقف صعودها الاقتصادي، وفي آخر تلك الإجراءات الأمريكية الأمر التنفيذي من الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر الاستثمار الأمريكي في عدة قطاعات في الصين، وكذلك سعي واشنطن لنقل سلاسل التوريد العالمية بعيدًا من الصين، والضغط على الشركات الأمريكية لنقل أعمالها منها إلى أمريكا أو وجهات أخرى كالهند أو فيتنام أو غيرها.
ضغوط خارجية
وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تتعرَّض لضغط خارجي وبعض العقوبات الأمريكية التي تضافرت مع الوضع الداخلي، حيث بدأ النمو يتباطأ ودخل الاقتصاد في مرحلة انكماش سعري بالفعل بنهاية الربع الثاني.
ويخشى العالم من أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني أكثر في ما تبقى من هذا العام، ومن شأن ذلك أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي برمته.
وقالت الصحيفة، "أما إذا تعرَّض ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأزمة، فالاحتمال الأكبر أن تقود إلى أزمة عالمية قد تكون أسوأ من الأزمة المالية في 2008".
وخلصت الصحيفة إلى أن الصين تعاني وضعًا اقتصاديًّا معقدًا، مع مزيج من التحولات البنيوية وتحديات الديون، ومخاوف من الضعف المالي المحتمل.
ورجحت الصحيفة في نهاية تقريرها "أن تكون جهود الحكومة الصينية في التصدي لهذه التحديات لها تأثيرات بعيدة المدى ليس فقط على الصين ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي، نظرًا لدور الصين الكبير في المشهد الاقتصادي الدولي".
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية.