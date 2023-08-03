النفط يستقر بدعم من مخاوف الإمدادات بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق، اليوم الخميس، بعد يومين من تراجع وصل إلى مستوى حاد أمس الأربعاء، إذ أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المعنويات، لكن المخاوف من نقص المعروض قدمت بعض الدعم.

وخفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعكس توقعات التدهور المالي والاستقطاب السياسي والوضع العالمي للدولار.

وعلى الرغم من التراجع الأوسع نطاقا للمعنويات، تلقت أسعار النفط بعض الدعم على خلفية المخاوف من نقص المعروض بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين، التي من المتوقع تمديدها في اجتماع مقرر غدا الجمعة.