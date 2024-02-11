الصين.. انخفاض أسرع من المتوقع في انبعاثات الغازات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن استثمارات الصين الكبيرة في الطاقة المتجددة تؤدي إلى انخفاض أسرع من المتوقع في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، ومن المحتمل أن تبلغ ذروتها في وقت مبكر من هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن الصين قامت، مع طرح مثير للإعجاب للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بتركيب 217 جيجاوات من الطاقة الشمسية و76 جيجاوات من طاقة الرياح في عام 2023 وحده، وهو ما يتجاوز بقية دول العالم مجتمعة.

وتوقعت أن تغطي هذه الإضافات، إلى جانب الاستثمارات في الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، كامل الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء في البلاد لأول مرة.