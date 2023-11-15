بنك إسرائيل: التغييرات المقترحة بالميزانية في زمن الحرب غير كافية

قال بنك إسرائيل المركزي اليوم الأربعاء إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية.

وجاء بيان البنك المركزي بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر الليلة الماضية موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية تهدف إلى المساعدة في تغطية تبعات الحرب في غزة.

ومن بين المخاوف التي أشار إليها البنك المركزي أن التخفيضات المقترحة في الميزانية محدودة، وأن الحكومة بحاجة إلى زيادة تقليص النفقات المستمرة الجديدة غير المرتبطة بالحرب.