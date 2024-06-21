ارتفاع غير مسبوق لواردات الهند من النفط الروسي

أفادت مصادر تجارية وبيانات ملاحية، بأن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 2.1 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار مع زيادة الخصم بفعل انخفاض الطلب من الصين.

وجاء في البيانات وفقا لوكالة "رويترز"، أن حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ارتفعت إلى ما يقرب من 41% الشهر الماضي.

كما أظهرت أن الإمدادات من السعودية، انخفضت إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر بعد أن رفعت أرامكو أسعارها للشهر الثاني في مايو/ أيار.