فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.. وواشنطن تهاجم القرار

خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

وجاء في بيان لفيتش أن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".

من جهتها، عبّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الثلاثاء عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش.

وقالت يلين في بيان "أختلف بشدّة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني"، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان "تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة".

من جانبه، أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه يرفض "بشدة" قرار فيتش.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نرفض بشدة هذا القرار"، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في حين حقق الرئيس جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، أمر "يخالف الواقع".