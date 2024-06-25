ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات بارتفاع الطلب

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، وزيادة التوتر الجيوسياسي وتأثير هجمات الطائرات المسيرة على مصافي التكرير الروسية، مثلما ساهم تراجع الدولار في ارتفاع الخام.

ووفق وكالة "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 77 سنتًا، أو 0.9%، إلى 86.01 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتًا أو 1.1% إلى 81.63 دولار للبرميل.

والأسبوع الماضي، ارتفع الخامان بنحو 3% ، وحققا مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي.