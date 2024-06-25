ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات بارتفاع الطلب
ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، وزيادة التوتر الجيوسياسي وتأثير هجمات الطائرات المسيرة على مصافي التكرير الروسية، مثلما ساهم تراجع الدولار في ارتفاع الخام.
ووفق وكالة "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 77 سنتًا، أو 0.9%، إلى 86.01 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتًا أو 1.1% إلى 81.63 دولار للبرميل.
والأسبوع الماضي، ارتفع الخامان بنحو 3% ، وحققا مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي.
وقال تاماس فارجا من "بي.في.إم" للوساطة في عقود النفط، إن "السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض حتمًا خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي".
وتدعم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية أسعار النفط.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تتضمن حظرًا على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في التكتل لشحنه إلى دول ثالثة.
وزاد تراجع العملة الأمريكية من جاذبية السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، للمشترين الحائزين لعملات أخرى.