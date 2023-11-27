خام برنت يتراجع صوب 80 دولارًا للبرميل قبيل اجتماع "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ونزل خام برنت صوب 80 دولارًا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

وبحلول الساعة الـ0231 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5% إلى 80.21 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5% إلى 75.18 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك+ خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.

وهوت الأسعار في الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم اوبك+ اجتماعا وزاريا حتى الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا.