السعودية.. مشروع طموح لتغيير وجهة الاستهلاك من اللحوم إلى الأسماك

تقود مدينة سعودية، مشروعاً طموحاً يستهدف تغيير جذري في موائد السعوديين، بحيث يتم فيها استبدال لحوم الأغنام والأبقار والدجاج بلحوم الأسماك في تحول نحو أنماط الحياة الصحية التي يزيد انتشارها عالمياً.

وتقع مدينة حائل في شمال المملكة، وهي منطقة تفتقد لوجود أي بحر قريب منها، أو حتى أي نهر، لكن نها تسعى لتحقيق ذلك التحول في تفضيلات اللحوم عبر إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع السمكي."