الدولار يتعافى مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات على مسار المركزي الأمريكي

عوض الدولار الأمريكي بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.09 % إلى 103.64.

وتراجع المؤشر 0.39 % أمس الثلاثاء في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف الشهر.

وزاد الدولار 0.23 % إلى 146.205 ين.