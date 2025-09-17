logo
عملة جديدة وتحول رمزي.. سوريا تقترب من إزالة صور بشار وحافظ الأسد

رزم من الليرة السوريةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
قال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، إن دمشق طلبت عروضا من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، في إطار جهودها لدعم العملة المحلية.

وأضاف على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب في تونس، أن سوريا ستهدف إلى إكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر، وفق "رويترز".

وتهدف الخطوة إلى إزالة صور الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد من الأوراق النقدية، في محاولة لتحسين صورة العملة أمام المواطنين وتعزيز استقرارها. 

وخسرت الليرة أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 2011، ووصل سعر الصرف حاليًّا إلى نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.

وأدى الانخفاض الحاد للعملة إلى صعوبة كبيرة في إجراء المعاملات المالية اليومية والتحويلات، حيث تضطر الأسر لحمل أكياس مليئة بالأوراق النقدية لشراء احتياجاتها الأساسية.

