أردوغان وبوتين يتفقان على إرسال الحبوب الروسية للدول الأفريقية الفقيرة مجانا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تذهب الحبوب الروسية التي يتم إرسالها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود للدول الأفريقية الفقيرة مجانا.

وأوضح أردوغان في خطاب أمام رجال أعمال في إسطنبول "في اتصالي الهاتفي مع فلاديمير بوتين، قال دعونا نرسل هذه الحبوب إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان مجانا، واتفقنا على ذلك".

يأتي تصريح أردوغان بعدما استأنفت موسكو أمس الأربعاء مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي تم إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، منهية بذلك أربعة أيام من عدم التعاون استمر خلالها تدفق الصادرات من الموانئ الأوكرانية.

وقال بوتين هذا الأسبوع إنه حتى لو انسحبت روسيا من الاتفاق مرة أخرى، فإنها ستعوض الكمية الكاملة من الحبوب المخصصة "للدول الأكثر فقرا" من مخزونها وبالمجان.