بعد أسبوع على الزلزال.. السياحة في مراكش "تتنفس الصعداء"

عادت الحركة تدريجياً إلى مدينة مراكش وسط المغرب، بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وظهر السياح، السبت، بأعداد كبيرة في أغلب المناطق السياحية بمراكش كبرى المدن التي تضررت من الزلزال، وعاصمة السياحة المغربية، كما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

ونقلت الوكالة عن المرشد السياحي محمد الرويسي قوله إن "السياح يزورون اليوم أغلب المآثر التاريخية للمدينة بأعداد كبيرة". مشيراً إلى أن السلطات المحلية "وضعت حواجز لتأمين مرور السياح وعموم المواطنين في أزقة المدينة العتيقة".

وأضاف الرويسي بأن "الحواجز وضعت في مناطق تضم مباني تضررت من الزلزال، أو قرب أسوار عتيقة ظهرت عليها بعض الشقوق". وتابع "السياحة بالمدينة الحمراء (مراكش) تتنفس الصعداء من جديد، وساحة جامع الفنا استعادت نشاطها بعد فترة ركود عقب الزلزال".

و ضرب زلزال مدمر مركزه جبال الأطلس في المغرب قبل أسبوع. وبلغت شدة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر. ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة. كما أدى إلى دمار مادي كبير، وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني، وامتد تأثيره من مركزه إلى مدينة مراكش التاريخية.