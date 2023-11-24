الكرملين: اتصالات روسية سعودية لتحديد موعد اجتماع "أوبك"‎

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تُحافظ على اتصالات مع السعودية، وأنه سيتم عقد اجتماع "أوبك" بمجرد الاستعداد له.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موعد لقاء "أوبك" القادم: "بمجرد الاستعداد له، يتم حاليا إجراء اتصالات مثمرة مع السعودية وسيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة بمجرد الاستعداد".

وجرى الإعلان عن تأجيل اجتماعات "أوبك" و"أوبك+" رسمياً من 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى 30 من الشهر نفسه بحسب عدة مصادر.

وواصلت أسعار النفط الانخفاض، يوم الخميس، عقب إعلان منظمة "أوبك"، تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج.