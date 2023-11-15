أسعار الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يحدث في وقت أقرب مما توقعه المستثمرون.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1970.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1974.70 دولار للأوقية.

وينتظر المتعاملون الآن بيانات عن مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يتغير في أكتوبر/تشرين الأول، وجاء الارتفاع السنوي في التضخم الأساسي بأقل نسبة في عامين.