روسيا تحظر صادرات الوقود مؤقتًا سعيًا لخفض الأسعار محليًا

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، أنها حظرت مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع دول سوفيتية سابقة، على أن يسري القرار فورا لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وقالت إن "الحظر لا ينطبق على إمدادات الوقود لأعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، ويضم روسيا البيضاء وقازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان".

وقالت الحكومة في بيان: "القيود المؤقتة ستساعد على تشبع سوق الوقود، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين"، فيما ذكرت وزارة الطاقة أن هذا الإجراء سيمنع الصادرات غير المصرح بها لوقود السيارات.