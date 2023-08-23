"قمة بريكس" تشهد اتفاقيات بين جنوب أفريقيا والصين في مجال الطاقة

وقّعت جنوب أفريقيا والصين، على هامش قمة مجموعة دول "بريكس"، اليوم الأربعاء، اتفاقيات في مجالات تشمل تكنولوجيا الحد من الانبعاثات، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والطاقة النووية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار جهود حكومة جنوب أفريقيا لإنهاء انقطاعات الكهرباء القياسية التي تشكل عائقًا رئيسًا أمام النمو الاقتصادي.

وقال وزير الكهرباء كجوسينتشو راموكجوبا، إن إحدى الاتفاقيات تنص على أن تنقل شركات صينية التكنولوجيا إلى شركة المرافق الحكومية الجنوب أفريقية إسكوم لمساعدتها في خفض الانبعاثات من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وتنص اتفاقيات أخرى على أن تساعد شركات صينية شركة إسكوم في تحديث بنيتها التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء وأن تنقل خبراتها في مجال الطاقة النووية.

وانطلقت قمة بريكس للاقتصادات الناشئة -وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- أمس الثلاثاء وتستمر إلى الخميس في جوهانسبرج، أكبر مدينة في جنوب أفريقيا وعاصمتها التجارية.

ويسعى أعضاء بريكس إلى الاستفادة من القمة لتكوين ثقل مواز للهيمنة الغربية على المؤسسات العالمية.