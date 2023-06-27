بعد فوزه بولاية ثانية... اليونانيون يترقبون إصلاحات كيرياكوس ميتسوتاكيس "الكبرى"

يترقب اليونانيون ما ستسفر عنه "الوعود الإصلاحية الكبرى" التي تعهد بها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبل فوزه أمس الأحد، بولاية ثانية.

ويشكل الاقتصاد هاجس المواطنين الأكبر في البلد الأوروبي الذي عانى خلال أكثر من عقد من الإفلاس، بعد تخلفه عن سداد ديونه التي وصلت إلى نحو 180% من الناتج الإجمالي.

وهددت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة في اليونان منذ العام 2009، باستقرار منطقة اليورو، إلا أن الاتحاد الأوروبي أنقذ أثينا شريطة تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض عجز الموازنة العامة.

ويعزى لميتسوتاكيس زعيم المحافظين الذي فاز لأول مرة برئاسة وزراء اليونان في 8 تموز/يوليو من العام 2019، الفضل في تحقيق البلاد نموًا اقتصاديًا رغم معاناتها من غلاء المعيشة وانخفاض الأجور في حقبة من عدم الاستقرار على المستوى العالمي.

وتميزت ولايته الأولى؛ بإنعاش الاقتصاد وتراجع البطالة، رغم أن الأخيرة بقيت الأعلى في منطقة اليورو.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن ميتسوتاكيس أقصى في ولايته الأولى الحرس القديم، واُلقي عليهم باللوم في السماح بالتدهور الاقتصادي إلى هذا الحد، ثم تحميل اليونانيين تبعاته بموجب إجراءات التقشف القاسية.

وأوقف آنذاك اعتماد اليونان على القروض الطارئة.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية التي تلت الفوز، خفّف ميتسوتاكيس من عبء الضرائب، إلا أنّ تبعات كوفيد-19 حرمت أثينا العائدات السياحيّة التي تعدّ من أبرز روافد اقتصادها.

لكنّ البلاد استعادت عافيتها في العامين الماضيين، وحققت نموًّا بنسبة 8.3 بالمئة في 2021 5.9 بالمئة في 2022، كما ذكرت "فرانس برس".

وركّز ميتسوتاكيس على أنّ عهد المحافظين شهد خفض الضرائب بنسبة 50 بالمئة وزيادة الناتج المحلّي بإجمالي 29 مليار يورو، والشروع في أوسع تحديث لشبكة البنى التحتيّة منذ 1975.

وقبل فوزه أمس الأحد، وعد ميتسوتاكيس (55 عامًا)، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية بارزة، بزيادة إيرادات قطاع السياحة الحيوي وتوفير فرص العمل ورفع الأجور لتقترب من المتوسط في ​​الاتحاد الأوروبي.

وقال كما نقلت عنه "رويترز": "لا أعد بمعجزات أبدا، لكني أؤكد لكم أنني سأظل وفيا لواجبي الوطني".

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن فوزه في الانتخابات "تفويض قوي" من المواطنين لإعطائهم "إصلاحات كبرى" سيتم تنفيذها في وقت سريع، فهل يستطيع تنفيذها؟