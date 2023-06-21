ماستركارد تطلق خطة عالمية لإعادة تدوير البطاقات

وقالت ماستركارد، التي دخلت في البداية شراكة مع البنك البريطاني إتش.إس.بي.سي هولدنجز في ثمانية فروع ببريطانيا، إن البنوك في أنحاء العالم، والتي أطلق بعضها مبادرات محلية، ستكون قادرة على الانضمام إلى البرنامج والمساعدة في خفض التكاليف.

وقال أجاي بهالا رئيس قطاع الأمن الإلكتروني والمعلومات في ماستركارد: "ندعو جميع مصدري البطاقات حول العالم للمشاركة معنا، بغض النظر عن المنطقة التي يعملون بها، ونوفر إعادة تدوير لبطاقات عملائهم".