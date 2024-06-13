الدولار يقلص خسائره مع توقع خفض الفائدة مرة واحدة في 2024

هبط الدولار، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في مايو/ أيار بوتيرة أقل من المتوقع.

لكن الدولار قلص الخسائر بعدماأشارت توقعات محدثة لمسؤولين من البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة خفضها مرة واحدة فقط هذا العام.

وارتفع التضخم على أساس شهري بنحو 0.1%، فيما صعد التضخم الأساسي 0.2% مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.3%.

وكان واضعو السياسات في المركزي الأمريكي قد توقعوا حتى مارس/ آذار، خفض تكاليف الاقتراض 3 مرات هذا العام.

وأرجأ المركزي الأمريكي، الأربعاء، أيضاً تاريخ بداية تيسير السياسة النقدية إلى ديسمبر/ كانون الأول على أقصى تقدير.

وقال جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي، بعد الاجتماع، أن توقعات سعر الفائدة "متحفظة تماماً" وربما لا تؤكدها بيانات مقبلة وأنها عرضة للتعديل.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5% إلى 104.73 في أحدث التداولات بعد أن هبط في وقت سابق إلى 104.25. وكان قد سجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع عند 105.46، الثلاثاء.

وتراجع الدولار أيضاً بسبب تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة أدنى مستوياتها منذ الأول من أبريل/ نيسان عند 4.25%.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، ترى الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 63% لخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول هبوطاً من أكثر من 70% في وقت سابق اليوم.

وارتفع اليورو 0.63% إلى 1.0807 دولار، بعد أن كان قد صعد إلى 1.0852 دولار. وكان قد هبط إلى 1.07195 دولار، الثلاثاء، في أدنى مستوى منذ 2 مايو/ أيار.

وتراجع الدولار 0.17% أمام العملة اليابانية إلى مستوى 156.8 ين، بعد تداوله عند أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله، الثلاثاء، عندما لامس 157.40.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت "بتكوين" في أحدث تعاملات 1.85% مسجلة 68527 دولاراً.