حاكم مصرف لبنان: أزمة البلاد المالية لم يشهد العالم مثيلًا لها منذ 150 عامًا

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إن البنك المركزي لا يمكن أن ينوب عن كل الدولة في حل الأزمة التي تعاني منها البلاد، والتي أشار إلى أن العالم لم يشهد مثيلا لها منذ 150 عاما.

وتساءل منصوري، أمام وفد من نقابة المحررين: "ألا تستحق أن يتحرك كل سياسيي لبنان لحلها، واضعين كل خلافاتهم وصراعاتهم جانبا، من أجل لبنان ولحل أمور الناس؟".

وتحدث المسؤول عن "ثلاثية ذهبية للتعافي هي تصحيح الاقتصاد، وقطاع المصارف وأوضاع المودعين، متابعًا: "إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معًا، لن نصل إلى نتيجة".

وجدد التأكيد على عدم المس باحتياطي مصرف لبنان، موضحًا أنه لا يمكن للاحتياطي أن يحل جميع مشاكل المودعين، لكنه أساس مناسب لإيجاد الحلول، مشددًا على "ضرورة وضع خريطة طريق سليمة لبناء اقتصاد سليم".