فقراء لبنان "الجدد" يواجهون كسادا طويل الأمد

يقضي حسين حمادة يومه في البحث عما يساعده على تجاوز أزمة اقتصادية ممتدة يخشى بعض اللبنانيين أن تكون قد تحولت إلى وضع طبيعي، إذ لا يجد الرجل البالغ من العمر 51 عامًا عملًا يمكنه من إعالة أسرته المكونة من أربعة أفراد.

وفقد حمادة وظيفته المستقرة في مجال النجارة وأصيب بمرض يحتاج أدوية باهظة الثمن، واعتاد الرجل اصطياد السمك وبيعه لتحقيق دخل إضافي، لكنه قال إن الزبائن في منطقته الساحلية الفقيرة بجوار مطار بيروت لم يعد بمقدورهم شراء السمك، أو إنهم لا يشترونه لأن انقطاع الكهرباء المتكرر يعني عدم إمكانية الاحتفاظ به في الثلاجة.

ومثل كثير من اللبنانيين، تتأرجح أسرة حمادة على شفا الوقوع في الفاقة، لكنها لا تسقط أبدًا في براثنها، لتحيا حياة مُرهِقة مليئة بالتوتر تجعله مشوشًا وغير قادر على التخطيط للمستقبل.

وقال حمادة: "اليوم بيومه.. ما في مستقبل عندنا"، بينما تدرس طفلتاه البالغتان تسع سنوات و13 سنة على الضوء الخافت الآتي عبر نافذة في الشقة غير المضاءة المكونة من غرفة واحدة.

وتهاوى النظام المالي للبنان، الذي كان سابقًا ضمن فئة البلدان متوسطة الدخل في 2019 ، مما أدى لانهيار في العملة أدى بدوره إلى سقوط أربعة من كل خمسة لبنانيين في براثن الفقر، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.