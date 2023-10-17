مبيعات التجزئة الأمريكية تفوق التوقعات في سبتمبر
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في أيلول/سبتمبر مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات وإنفاق المزيد على المطاعم والحانات، ما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.
وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي.
وتم تعديل بيانات أغسطس آب بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 0.8% عوضا عن 0.6 % كما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%.
ومبيعات التجزئة يغلب عليها السلع ولا يتم تعديلها وفقا للتضخم.
وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6% في أيلول/سبتمبر.
وتم تعديل بيانات آب/أغسطس لتظهر أن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية ارتفعت 0.2% وليس 0.1% كما ورد سابقا.
وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث بفضل الارتفاع في تموز/يوليو.
ولا يزال الإنفاق على الخدمات قويا أيضا، وهو ما من شأنه أن يرفع الاستهلاك الإجمالي.
وتشير تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حاليا إلى معدل سنوي يصل إلى 5.1%.
ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع الممتد من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، ويستمر في المضي قدما على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ آذار/مارس 2022.