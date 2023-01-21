جانيت يلين: تخلّف واشنطن عن سداد ديونها قد يؤدي إلى "أزمة مالية عالمية"

حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكيّة جانيت يلين عبر شبكة "سي إن إن"، الجمعة، من أن التخلّف عن سداد الديون الأمريكية سيؤدي "بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية".

وكانت وزيرة الخزانة تتحدث من داكار في السنغال في إطار زيارة تستغرق 10 أيام للقارة الأفريقيّة، ستقودها أيضًا إلى زامبيا وجنوب أفريقيا.

وقد بلغت الولايات المتحدة، الجمعة، سقف الدين الذي حدده الكونغرس ولم يتمكن المسؤولون حتى الآن من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وأطلقت وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية"، الخميس، لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنب التخلّف عن السداد، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.

وقالت يلين إنه في حال التخلّف عن سداد الدين الأمريكي "فإنّ تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كل أمريكي أن تكاليف الاقتراض الخاصة به ستتبع الاتجاه نفسه" وترتفع هي أيضًا.

وأضافت "علاوةً على ذلك، فإنّ الفشل في سداد أيّ مدفوعات... سيؤدي -بلا شك- إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية".