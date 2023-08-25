حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته

حذر حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري من أن حالة المراوحة والتأخير في إقرار القوانين الإصلاحية، سيؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما يعرض لبنان إلى عزلة عن النظام المالي الدولي.

ودعا منصوري، القوى السياسية والكتل النيابية إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي، مضيفا، "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسنّ أيّ قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته".

وقال منصوري في مؤتمر صحافي: "لا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي"، متسائلا: "من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟".