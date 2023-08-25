حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته
حذر حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري من أن حالة المراوحة والتأخير في إقرار القوانين الإصلاحية، سيؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما يعرض لبنان إلى عزلة عن النظام المالي الدولي.
ودعا منصوري، القوى السياسية والكتل النيابية إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي، مضيفا، "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسنّ أيّ قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته".
وقال منصوري في مؤتمر صحافي: "لا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي"، متسائلا: "من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟".
وأكد بأن "الاستقرار النقدي له حدود، ولا يتم دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة، مشيرا إلى أن "مصرف لبنان لن يغطي عجز الدولة لا بالليرة ولا بالدولار، ولن يطبع المزيد من العملة لسد العجز"، حيث إن الأساس "يكون بتفعيل الجباية وفتح دوائر الدولة وضبط المرافئ والحدود".
وفيما يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، أعلن الحاكم بالإنابة أن هذه الرواتب ستدفع هذا الشهر بالدولار وفق سعر صرف هو 85,500، للدولار الواحد، كما ستؤمن كذلك احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطي العملات الأجنبية.
وعن تقرير شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز آند مارسال"، قال منصوري: إن "المصرف المركزي سيتم كل إجراءات التدقيق الذي بدأ به لتزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة".