تقرير: سوق السكر العالمي مهدد بـ"حظر التصدير الهندي"

تتزايد المخاوف من قيام الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، بفرض حظر على تصدير السكر، وسط أزمة أسعار الغذاء العالمية الحالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار القياسية العالمية، وفق ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت".

وقالت الصحيفة، بأنه في الموسم الحالي، سُمح لمصانع السكر الهندية بتصدير كمية متواضعة قدرها 6.1 مليون طن حتى 30 سبتمبر/ أيلول القادم، وهو انخفاض كبير عن الرقم القياسي المسموح به في الموسم السابق البالغ 11.1 مليون طن.

كما شهدت أكبر مناطق زراعة قصب السكر في الهند تناقص متوسط كمية الأمطار إلى النصف هذا العام، مما ينذر بانخفاض إنتاجها من السكر بنسبة تصل إلى 3.3 %، إلى 31.7 مليون طن، للموسم الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وأضافت الصحيفة، أنه وبالرغم من نفي اتحاد مصانع السكر الهندي (ISMA) لحظر السكر وقول الحكومة الهندية إن القرار لم يُتخذ بعد، إلا أن العديد من المصادر توقعت أن تُقدم الحكومة على قرار الحظر بسبب انخفاض إنتاج قصب السكر هذا العام، من جراء قلة الأمطار والتوقع بعدم امتلاك الهند ما يكفي من السكر لتخصيصه لحصص التصدير، بحسب مصادر حكومية هندية تحدثت لقناة CNBCTV18 الإخبارية.

قال "أديتيا جونجونوالا"، رئيس ISMA، " لا توجد أي إشارة رسمية من الحكومة بشأن أي حظر محتمل على تصدير السكر حتى الآن، وأضاف بأن الحكومة والصناعة سوف تنظر في الأرقام النهائية للمحصول ولن نعرف ذلك إلا بعد منتصف أكتوبر أو ربما نهاية سبتمبر".

وتابعت الصحيفة، بأن الهند كانت قد قامت بتقييد صادراتها من الأرز الأبيض غير "البسمتي"، الذي وصفه صندوق النقد الدولي، بأن له نفس التأثير العالمي مثل تعليق صفقة حبوب البحر الأسود، في خطوة أدت إلى خروج حوالي 20% من مخزونات الأرز العالمية من السوق.

كما أدى تحرك الهند لحظر صادرات القمح، في العام الماضي، إلى احتجاجات عالمية.

المصدر: صحيفة "الإندبندنت"