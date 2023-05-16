بايدن ومكارثي يجتمعان لمناقشة رفع سقف الدين الأمريكي

يجتمع الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، في محاولة لإحراز تقدم في مفاوضات لرفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار وتفادي تخلف كارثي عن السداد.

وليس أمامها وقت كبير للتوصل إلى اتفاق.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين، مجددا من أن مواردها المالية قد تعجز عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأمريكية بحلول الأول من حزيران يونيو، ما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة، وعلى الأرجح إلى انكماش اقتصادي حاد وفقًا لخبراء اقتصاديين.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لمجموعة من المصرفيين "الوقت ينفد. في كل يوم لا يتخذ فيه الكونجرس أي إجراء نشهد زيادة في التكاليف الاقتصادية التي يمكن أن تبطئ الاقتصاد الأمريكي... ليس لدينا وقتا لنضيعه".