النفط ينتعش بعد تراجعه بفعل مخاوف الركود والصادرات الروسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، معوضة الخسائر السابقة التي غذتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام برنت عند 78.04 دولار للبرميل، بارتفاع 35 سنتاً، أو 0.45 بالمئة. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً، أو 0.28 بالمئة، إلى 74.51 دولار للبرميل.