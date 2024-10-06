التوتر مع إسرائيل يهوي بالريال الإيراني

هوت قيمة العملة الإيرانية (الريال) الأحد، مقابل العملات الأجنبية وذلك في ظل توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل وإمكانية أن تشن الأخيرة هجوماً عسكرياً على إيران.

ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 640 ألف ريال في السوق المفتوحة لإيران يوم الأحد، وهو أعلى رقم منذ أبريل من هذا العام، عندما نفذت إيران أول هجوم واسع النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في ظل الإعلان عن استعداد الجيش الإسرائيلي للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على هذا البلد يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي.

وفي مساء الثلاثاء الماضي، أطلقت القوة الجوية للحرس الثوري حوالي 200 صاروخ على إسرائيل، وهو الهجوم المباشر الثاني الذي تشنه إيران على إسرائيل في أقل من ستة أشهر.

كما ارتفعت أسعار العملات المعدنية بأنواعها في إيران يوم الأحد ما بين 1.5 وأكثر من 3 %، ووصل سعر السكة الذهبية من نوع "إمامي" إلى ما يقرب من 500 مليون ريال (875 دولاراً)، وهو رقم قياسي تاريخي.

ويوم الأحد أيضًا، أغلقت بورصة طهران سلبية لليوم السادس على التوالي رداً على تهديد بهجوم عسكري إسرائيلي محتمل.

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وقال عضو البرلمان الإيراني محمد موحد في حديثه لوسائل إعلام محلية "على الرغم من أن سوق العملات تواجه تقلبات في الوضع الحالي، إلا أن هذا الاتجاه لن يكون مستداماً؛ لأن سوق العملات قد وصل إلى هذا المستوى من الاستقرار الذي يمكنه من مقاومة مثل هذه القضايا غير الاقتصادية.

وأضاف "إذا حدث تغير في الأسعار، فسيكون مؤقتاً وقصير المدى مثل الحالات السابقة".