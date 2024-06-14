مساهمو "تسلا" يقرون حزمة تعويضات ضخمة لإيلون ماسك

صوّت المساهمون في شركة تسلا، الخميس، لصالح منح حزمة تعويضات ضخمة للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، وفق ما أفاد مسؤول في الشركة، بعد أن كانت محكمة في ولاية ديلاوير قد أبطلت القرار.

وقال سكرتير الشركة براندون إيرهارت خلال الاجتماع السنوي للشركة في أوستن بولاية تكساس، إنه بناء على نتائج التصويت الأولية فقد أيّد المستثمرون إعطاء ماسك حزمة التعويضات التي تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار.

وقال ماسك الذي ظهر بوجه مبتهج بعد إعلان نتائج التصويت الأولية: "أريد فقط أن أبدأ بالقول، يا للهول، أنا أحبكم يا رفاق".

وتمت الموافقة على الحزمة في الأصل من قبل المستثمرين عام 2018، لكن محكمة في ولاية ديلاوير أبطلتها في كانون الثاني/يناير 2024، ما دفع تيسلا إلى إطلاق حملة لإحيائها.

ويقول خبراء قانونيون إن تصويت، الخميس، لا يعني تلقائيا أن ماسك سيحصل على التعويضات، لكنه قد يعزز استئناف تيسلا لحكم ولاية ديلاوير.

وارتفع سعر سهم تسلا بنسبة 2,9% في جلسة، الخميس، بعد أن نشر ماسك في وقت متأخر الأربعاء على منصة اكس أن المستثمرين يدعمون خطة التعويضات.

واعتبر محللون أن تمرير حزمة التعويضات سيضمن على الأرجح استمرار قيادة تسلا من قبل ماسك الذي كان يملك نحو 20,5% من أسهم الشركة في نهاية 2023.