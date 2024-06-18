متجاوزة 3.3 تريليون دولار.. "إنفيديا" تصبح أكثر الشركات العالمية قيمة
أصبحت "إنفيديا" الشركة الأكثر قيمة في العالم، اليوم الثلاثاء، متغلبة على عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت، مع مواصلة الرقائق التي تنتجها الشركة في محاولة السيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق 3.2 بالمئة إلى 135.21 دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.326 تريليون دولار، بعد أيام فقط من تجاوز شركة أبل مصنعة هواتف آيفون لتصبح ثاني أكبر شركة من حيث القيمة.
وقفز السهم نحو 173 بالمئة منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع قارب 19 بالمئة فقط في أسهم مايكروسوفت، مع تجاوز الطلب على معالجاتها المتطورة العرض، وفق ما جاء عبر وكالة "رويترز".
وتتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة، مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وألفابت مالكة جوجل، لبناء قدراتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي والسيطرة على التكنولوجيا الناشئة.
وأضاف ارتفاع سهم إنفيديا اليوم أكثر من 103 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية.