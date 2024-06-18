متجاوزة 3.3 تريليون دولار.. "إنفيديا" تصبح أكثر الشركات العالمية قيمة

أصبحت "إنفيديا" الشركة الأكثر قيمة في العالم، اليوم الثلاثاء، متغلبة على عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت، مع مواصلة الرقائق التي تنتجها الشركة في محاولة السيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق 3.2 بالمئة إلى 135.21 دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.326 تريليون دولار، بعد أيام فقط من تجاوز شركة أبل مصنعة هواتف آيفون لتصبح ثاني أكبر شركة من حيث القيمة.