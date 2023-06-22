أغلى مدن العالم في المعيشة الفاخرة خلال 2023 (صور)

كشف تقرير سويسري صدر حديثًا، أغلى مدن من حيث المعيشة الفاخرة على مستوى العالم في 2023، مشيرًا إلى أن سنغافورة جاءت في مقدمة التصنيف للمرة الأولى بفضل تحولها إلى مركز عالمي يستقطب الأثرياء.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته شركة "جوليوس باير غروب" السويسرية، فقد جاءت شنغهاي في المركز الثاني، وهونغ كونغ في المرتبة الثالثة.