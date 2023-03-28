دراسة: الصين أنفقت 240 مليار دولار على مبادرة الحزام والطريق

وأقرضت الصين مئات المليارات من الدولارات لتشييد البنية التحتية في بلدان نامية، لكن الإقراض تراجع تدريجيًا منذ عام 2016 مع إخفاق العديد من المشاريع في سداد الحصص المالية المتوقعة.

وقالت كارمن راينهارت، كبيرة خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي سابقًا ومن معدي الدراسة: "تحاول بكين في نهاية المطاف إنقاذ بنوكها.. وهذا هو سبب دخولها في الأعمال المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في تقديم حزم إنقاذ دولية".

ووجدت الدراسة أن القروض الصينية للبلدان التي تعاني من أزمة ديون قفزت من أقل من 5% من ملف الإقراض الخارجي عام 2010 إلى 60% عام 2022.

وكانت الأرجنتين أكبر المتلقين للأموال الصينية بقروض بلغت 111.8 مليار دولار، تليها باكستان بما يصل إلى 48.5 مليار دولار، ثم مصر بنحو 15.6 مليار دولار.

وحصلت تسع دول على قروض بأقل من مليار دولار.