بنوك عربية تواكب الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة

بنوك خليجية ترفع

ورفعت معظم دول مجلس تعاون الخليج العربي، أسعار الفائدة لديها، بالمقدار ذاته الذي رفعه الفيدرالي الأمريكي.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عن رفع أسعار الفائدة، الأربعاء، وتبعها البنك المركزي العُماني باتخاذ القرار ذاته، الخميس.

إلّا أن البنك المركزي الكويتي لم يعلن قراره، حتى إعداد هذا التقرير.

وأعلن البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بالمقدار ذاته إلى 5.25%.

وبدوره، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4.9% إلى 5.15%، وذلك اعتبارا من الخميس.

كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ورفعت قطر أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الإيداع إلى 5.5% والإقراض إلى 6% وإعادة الشراء إلى 5.75%.

ورفع المركزي البحريني سعر الفائدة الأساسي، ليرتفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6% من %5.75.

وأخيرا، أعلن البنك المركزي العُماني الخميس، رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75%.

مواكبة عربية

وتوقع الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، مواكبة دول عربية أخرى برفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

وقال عايش لـ"إرم نيوز"، إن دولا مثل الأردن والمغرب وتونس والعراق من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية فيها، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأضاف أن مصر قد ترفع أسعار الفائدة أيضا، رغم عدم اقتدائها بشكل مستمر بقرارات البنك الفيدرالي.

ولفت إلى أن الكويت والجزائر قد لا ترفعان سعر الفائدة لديهما، لاتباعهما سياسة نقدية مختلفة.