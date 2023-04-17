تقرير: بنوك تركيا وتونس الأكثر عرضة للخطر من تشديد شروط التمويل

قالت ستاندرد اند بورز جلوبال في تقرير اليوم الإثنين، إن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة، وإن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر.

وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي، لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.