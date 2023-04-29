انهيار أسهم "فيرست ريبابليك" مع غياب خطة لإنقاذه

وبذلك، تقدّر قيمة المصرف بـ654 مليون دولار، بينما كانت تبلغ 20 مليار دولار، مطلع العام، وأكثر من 40 مليارًا في ذروتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وتأسس "فيرست بنك"، في 1985، ومقره في سان فرانسيسكو، ولديه في المقام الأول فروع في كاليفورنيا، ومدن الساحل الشرقي، ويخدم عملاء أثرياء.

لكن مصيره يبدو غير واضح بعد فشله مع مصرفين آخرين، في آذار/مارس، وتشترك المصارف الثلاثة في تركيزها على عملاء محددين و/أو منطقة جغرافية محددة.

وسعت السلطات والمؤسسات المالية الأخرى إلى تجنيب "فيرست ريبابليك" مصير بنك سيليكون فالي و"سيغنيتشر بنك"، بالإفلاس بعد عمليات سحب ضخمة مفاجئة للعملاء.