مزحة أسهمت في انهيار "كريدي سويس" أحد أقوى بنوك العالم
كانت مجموعة "بنك كريدي سويس" السويسري من أقوى المؤسسات المصرفية في العالم وواحدة من أعمدة النظام المالي العالمي، لكنها لم تعد كذلك.
وبعد محادثات متوترة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وافقت مجموعة "يو بي أس" المصرفية السويسرية على شراء "كريدي سويس" في صفقة توسطت فيها الحكومة، وتمثل السقوط الأخير للبنك السويسري من قوة النفوذ إلى أزمة ثقة هددت بالانتشار في الأسواق المالية العالمية.
وعلى مدار 166 عامًا، ساعد البنك في وضع سويسرا كمحور رئيس للتمويل الدولي وكان ندًّا لعمالقة وول ستريت قبل أن تقوض سلسلة مستمرة من الفضائح والمسائل القانونية والاضطرابات الإدارية ثقة المستثمرين.
أصول ضخمة
وقبل الأزمة المالية العالمية - التي نجا "كريدي سويس" منها دون خطة إنقاذ، على عكس العديد من أقرانه - كان لدى البنك السويسري أصول تزيد على تريليون دولار، ولكن بعد سنوات من الاضمحلال، تضاءلت إلى نحو 580 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف أصول "يو بي أس" بحسب وكالة بلومبيرغ التي قالت إنه "بالنسبة لسويسرا، قد تكون الضربة كبيرة.. فهي موطن لـ 243 مجموعة مصرفية و 24 فرعًا للبنوك الأجنبية.. ويعتمد استقرار البلاد وثروتها إلى حد كبير على صناعة التمويل"، مشيرة إلى أن حجم الأصول المجمعة لمصرفي "يو بي إس" و"كريدي سويس" يبلغ ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.
ولفتت الوكالة إلى أنه في السنوات الأخيرة، عانى البنك من تغييرات مستمرة في الإدارة العليا إذ أدى كل تغيير في القيادة إلى مزيد من الضغط على الأداء، مضيفة أن سهم البنك هوى بأكثر من 95٪ من ذروة ما قبل الأزمة المالية.
المزحة القاتلة
في كانون الثاني/ يناير 2019، اندلع نزاع طويل الأمد بين الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس آنذاك تيجاني ثيام وإقبال خان مدير إدارة الثروات في البنك إثر مزحة على طاولة عشاء في إحدى ضواحي بحيرة زيورخ الغنية
وبحسب وكالة بلومبيرغ فإن مزحة خان جاءت على شكل ملاحظة مهينة حول حديقة ثيام.
لكن الأمر تطور إلى فضيحة مؤسسية مروعة، أدت إلى تحطيم سمعة المجموعة فيما يتعلق بخصوصيتها وفضح ثقافة يفوق فيها الغرور الشخصي الحدود الأخلاقية والقانونية.
ولفتت الوكالة إلى أنه بعد أسابيع قليلة من ذلك العشاء، تم تخطي خان في عملية الترقيات ليستقيل بعدها بأشهر.
غير أن قبوله لاحقًا بوظيفة في بنك "يو بي أس" المنافس تسبب في قلق القيادة العليا في "كريدي سويس" من أنه قد يصطاد موظفين رئيسِين للعمل معه.
وبحسب الوكالة تم التعاقد مع شركة أمنية خاصة لمراقبة أنشطته، لكن خان اكتشفها في حادثة أدت إلى مشاجرة جسدية وفضيحة مدوية.
وتتالت الأزمات على البنك بشكل أوصله في النهاية إلى هذا السقوط المدوي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جون بلاسارد، خبير الاستثمار في شركة "ميرابود" في جنيف قوله: "القطاع المصرفي ليس مثل أي قطاع آخر.. بمجرد فقدان الثقة، لا يمكنك إعادة بنائها".