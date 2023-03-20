مزحة أسهمت في انهيار "كريدي سويس" أحد أقوى بنوك العالم

كانت مجموعة "بنك كريدي سويس" السويسري من أقوى المؤسسات المصرفية في العالم وواحدة من أعمدة النظام المالي العالمي، لكنها لم تعد كذلك.

وبعد محادثات متوترة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وافقت مجموعة "يو بي أس" المصرفية السويسرية على شراء "كريدي سويس" في صفقة توسطت فيها الحكومة، وتمثل السقوط الأخير للبنك السويسري من قوة النفوذ إلى أزمة ثقة هددت بالانتشار في الأسواق المالية العالمية.

وعلى مدار 166 عامًا، ساعد البنك في وضع سويسرا كمحور رئيس للتمويل الدولي وكان ندًّا لعمالقة وول ستريت قبل أن تقوض سلسلة مستمرة من الفضائح والمسائل القانونية والاضطرابات الإدارية ثقة المستثمرين.

أصول ضخمة

وقبل الأزمة المالية العالمية - التي نجا "كريدي سويس" منها دون خطة إنقاذ، على عكس العديد من أقرانه - كان لدى البنك السويسري أصول تزيد على تريليون دولار، ولكن بعد سنوات من الاضمحلال، تضاءلت إلى نحو 580 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف أصول "يو بي أس" بحسب وكالة بلومبيرغ التي قالت إنه "بالنسبة لسويسرا، قد تكون الضربة كبيرة.. فهي موطن لـ 243 مجموعة مصرفية و 24 فرعًا للبنوك الأجنبية.. ويعتمد استقرار البلاد وثروتها إلى حد كبير على صناعة التمويل"، مشيرة إلى أن حجم الأصول المجمعة لمصرفي "يو بي إس" و"كريدي سويس" يبلغ ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.

ولفتت الوكالة إلى أنه في السنوات الأخيرة، عانى البنك من تغييرات مستمرة في الإدارة العليا إذ أدى كل تغيير في القيادة إلى مزيد من الضغط على الأداء، مضيفة أن سهم البنك هوى بأكثر من 95٪ من ذروة ما قبل الأزمة المالية.